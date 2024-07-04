Опасное солнце: может ли жара спровоцировать онкологию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В летнее время года стоит тщательно следить за своим здоровьем.

Неосторожное пребывание под палящим солнцем в сильную жару может вызвать меланому кожи в будущем. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт Денис Романов.

Эксперт отметил, что в жару могут обостриться сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания. Усугубление подобных недугов порой становится причиной смерти хронически болеющего пациента.

Что же касается рака, то пребывание под яркими солнечными лучами и неоднократные ожоги кожи действительно повышают риск развития меланомы в будущем, но онкология может развиться либо в очень «уважаемом» возрасте, либо же не возникнуть и вовсе. Кроме того, своевременно выявленная болезнь чаще всего оказывается довольно «беззлобной», а также хорошо поддается терапии.

«Но вот кому точно нужно быть настороже в сильную летнюю жару, так это онкологическим пациентам, получающим противоопухолевое лечение», — говорится в материале.

Специалист посоветовал пациентам в жару стараться не допускать пищевых отравлений и следить за качеством продуктов и употребляемых блюд. Также следует защищать кожу от солнца и использовать необходимые крема, пить достаточное количество воды, правильно организовывать свой досуг летом и быть на связи с лечащим врачом.

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