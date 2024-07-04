Двух учительниц арестовали за совращение учеников

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Резонансное дело уже передано в суд.

В США арестовали двух бывших учительниц за секс с тремя учениками. Об этом сообщил телеканал WSB-TV.

Резонансное дело рассматривается в суде штата Джорджия. По версии следствия, Рейли Грисон и Бруклин Шулер работали в одной из местных школ, где вступили в интимную связь со своими подопечными. С октября 2021 по январь 2022 года Грисон имела интимную близость с одним учеником, а Шулер с двумя.

Возраст школьников неизвестен. Сторона обвинения настаивает на том, что сексуальные домогательства могли нанести непоправимый урон, в том числе, психике подростков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал главу Челябинского комбината Павла Ходоровского по подозрению в педофилии. Правоохранители задержали подозреваемого во вторник, 11 июня, причем буквально с поличным. Возбуждено сразу несколько уголовных дел.