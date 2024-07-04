Жену Канье Уэста обвинили в растлении детей

Фото: Getty Images / Arnold Jerocki

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Роли в паре поменялись. Музыкант уступил место главного скандалиста и эксцентрика своей благоверной Бьянке Цензори.

Американский рэпер Канье Уэст, неоднократно выставивший в дурном свете свою жену Бьянку Цензори, довел градус напряжения до предела. Женщина стала героиней секс-скандала. Если раньше ее обсуждали в негативном свете только как даму со странным вкусом или возможную жертву абьюза, то теперь ситуация куда более серьезная. Против женщины выдвинул обвинения бывший сотрудник Уэста.

В исковом заявлении сказано, что избранница рэпера предоставила доступ к порнографии несовершеннолетним. Эти дети якобы разрабатывали приложение для взрослых, за запуск отвечала компания Канье. Цензори читала о себе многое в новостях и всегда предпочитала молчание, но растлительницей быть не захотела. На этот раз звезда прокомментировала претензию через представителей. Они подчеркнули, что обвинитель никогда не работал на Уэста и вообще все придумал.

«Любые утверждения о том, что Бьянка Цензори показывала или заставляла показывать несовершеннолетним какие-либо порнографические материалы, являются оскорбительными, отвратительными и полностью ложными», — сказано в официальном заявлении.

Недавно скандальный рэпер побывал в Москве. По слухам, поездка была связана с поиском площадки для грядущего концерта. Оказалось, причина визита — сугубо личная. Вместе с друзьями и коллегами артист отпраздновал 40-й день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.

Вокруг внезапного путешествия Канье в Россию, которое продлилось несколько дней, появилось множество мифов и даже теорий заговора! Высказывались предположения, что по Москве расхаживал двойник музыканта, некоторые приписывали поездке политические мотивы. Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем на самом желе Уэст приезжал в РФ.