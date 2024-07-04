Интерьер решит вопрос: как охладить квартиру в жару

Фото: www.globallookpress.com / Victoriya Romanets

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Помочь могут даже правильно подобранные цвета.

Пережить жару в квартире могут помочь верные решения в интерьере. Об этом рассказала дизайнер Ксения Кузнецова изданию Газета.ру.

«Очень важно сделать выбор в пользу правильных цветов и оттенков интерьера. По цветопсихологии рекомендуется для помещений, окна которых выходят на стороны света, где солнце в течение дня в избытке, выбирать холодные оттенки, к которым можно отнести серый, синий, зеленый», — рассказала специалист.

Она объяснила, что такой выбор визуально «охладит» комнату. Также важно приобрести нужные шторы. Можно выбрать, например, плотную ткань, чтобы создать эффект блэкаута.

«Многие считают, что такие шторы бывают только однотонными, хотя современные технологии позволяют и изготавливать их с принтами, поддерживающими интерьерное решение целиком», — объяснила дизайнер.

И, конечно, можно использовать кондиционер или вентилятор для охлаждения квартиры.

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