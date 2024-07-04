Суд арестовал имущество обвиняемого в сборе военных сведений француза Винатье

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Сотрудник швейцарского «Центра гуманитарного диалога» задержан по подозрению в шпионаже.

Замоскворецкий суд Москвы наложил так называемый обеспечительный арест на имущество гражданина Франции Лорана Винатье*. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Судя по опубликованным в электронной базе суда документам, 26 июня был наложен арест на имущество по уголовному делу, возбужденному по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предписанных законом РФ об иностранных агентах. Фамилия француза в них не фигурирует, но обвинение совпадает.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно со следователями московского управления Следственного комитета (СК) задержали Винатье, сотрудника швейцарского «Центра гуманитарного диалога», 6 июня. Он подозревается в шпионаже, а также внесен в реестр иностранных агентов.

Накануне представители ФСБ заявили, что на территории РФ Винатье собирал данные военного характера, которые могли быть использованы против государственной безопасности. По данным следствия, мужчина устанавливал связь с госслужащими, политологами и военными и пытался вытянуть из них секретную информацию. Француз признал свою вину по делу о незаконном сборе данных на допросе, его также обвиняют в невыполнении обязанностей, связанными со статусом иноагента.

«Центр гуманитарного диалога» — некоммерческая негосударственная организация, ее деятельность связана с так называемой частной дипломатией и направлена на урегулирование вооруженных конфликтов, филиалы есть, в том числе, на Украине. Сумели ли работники центра повлиять на исход какого-либо столкновения, неизвестно.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд постановил изъять российское имущество у журналиста Александра Невзорова**и его жены Лидии**.

* - признан в РФ иноагентом

** — признаны в РФ иноагентами и экстремистским объединением, запрещенном в России