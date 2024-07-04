На Пятом канале акция «День добрых дел» для годовалого Ярослава

Фото, видео: 5-tv.ru

Малыш страдает редким генетическим заболеванием.

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна годовалому Ярославу, у которого редкая генетическая патология. Ребенку, как можно скорее, нужна операция. Но на ее оплату не хватает двух миллионов 400 тысяч рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или наведите камеру смартфона на QR-код на экране.

Вся Ярослава жизнь сейчас ограничена стенами квартиры и очень редкими прогулками, на которые он вместе с мамой выходит только по вечерам — яркий солнечный свет раздражает малышу глаза. Хотя ему в равной степени вредна и темнота.

Годовалый мальчик с виду ничем не отличается от сверстников. Только если вглядеться в его глаза, можно увидеть, что зрачки у него не круглые, а по форме напоминают рисовое зерно. Врачи уверяли — это косметический дефект.

Лишь глубокое обследование под наркозом в Москве показало, что у Ярослава — врожденная глаукома и синдром Ригера — болезнь с повышенным внутриглазным давлением, которая приводит к отслойке сетчатки.

«Все гораздо хуже, чем мы предполагали — у ребенка спайки множественные в радужке. Он не сможет даже читать в будущем. Оптическая зона у него полностью закрыта. Синдром Ригера подразумевает множество всяких пороков. Помимо того, что глаза поражает, может быть умственная отсталость, гипердантия — огромные зубы», — рассказывает о болезни сына Юлия Сидорова, мама Ярослава.

Всего один из двухсот тысяч младенцев рождается с этой патологией. Ее вызывает поломка гена. Позади у Ярослава — операция по коррекции глаукомы. Это позволило снизить внутриглазное давление. Но, к сожалению, только на время.

«Основное лечение при данной патологии — это сложная высокотехнологичная операция по типу реконструкции передней камеры с формированием правильного положения и формы зрачка», — объясняет детский офтальмолог Данила Хвостов.

Помочь мальчику готовы в Японии, где накопили большой опыт лечения таких сложных случаев. Офтальмологи гарантируют сохранение зрения. Ярослава ждут на операцию в начале осени. Стоит она больше четырех миллионов рублей. Половину семья уже собрала благодаря неравнодушным жителям маленького города. Но нужно еще 2 400 000 рублей. Сумма колоссальная для семьи Ярослава — его воспитывают мама и бабушка.

Малыш видит сейчас только одним глазом. Цветовое восприятие тоже нарушено. Подарить Ярославу все краски мира — такого яркого и интересного — можем все мы. Всего лишь одним СМС на номер фонда.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Ярославу, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Большое вам спасибо!