«Где она включается?!»: крупный авторынок на границе России и Китая показал машины будущего

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Производители из Поднебесной предлагают широкий выбор автомобилей.

На границе Китая и России, недалеко от Уссурийска, начала работу международная автомобильная выставка. Россияне могут выбрать здесь подходящий автомобиль или запчасть, и обеспечить их доставку на родину. Площадка позволит расширить экспорт в Россию, ведь наша страна становится крупнейшим потребителем китайского автопрома. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера оценил спрос и предложение.

Эта выставка — первая международная в приграничной провинции Хэйлунцзян. Здесь и крупные китайские производители, и частные продавцы предлагают машины, новые и подержанные.

Этот авторынок первая быстрая реакция китайского бизнеса на визит Владимира Путина в Харбин. Проект знаковый для китайских приграничных провинций, а лица покупателей в основном русские.

Да и ориентирована выставка преимущественно на Россию, все китайские билборды и плакаты, дублирует наша кириллица. Китай всерьез решил зайти со своим продуктом на российский авторынок.

«Я считаю, что это очень хорошее место и время, чтоб войти в этот рынок. Китай интересен. Мы успели проанализировать весь рынок в России — как на услуги, логистику — есть вопросы. И они их все закрывают. По крайней мере дают возможность повыбирать…» — говорит Виктория Карпенко, предприниматель из Владивостока.

Экспорт китайских автомобилей в этом году уже перевалил за отметку в 1,3 миллиарда долларов в месяц. За прошлый год и начало этого вырос в семь с половиной раз. Причем растет именно поток легковых машин. Китайцы привлекают российских автолюбителей — новым дизайном и опциями.

Особое внимание к машинам из поднебесной. Авто китайского производства — бензиновые, гибриды или электрокары — буквально нафаршированы электроникой. Например, вот в этой модели установлена уникальная мультимедиа система — скорее, бортовой компьютер, который управляет всеми агрегатами машины с помощью голосовых команд.

Современные китайские машины — сложные и не всегда понятные, пока они по-русски не говорят, нет необходимой прошивки.

«Вообще, круто, она делает массаж, все уютное и обзор красивый конечно», — говорит покупательница.

Да и на мелочи типа привычного для европейца расположения кнопок или элементов на панели управления — внимания не обращают.

На вопрос, какие впечатления о машине, покупатель отвечает:

«Пока непонятно… Поднимается-опускается… А где она включается?!»

И это несмотря на то, что представлены на выставке, в основном, экспортные китайские бренды. Впрочем, над любым запросом в Поднебесной готовы работать и даже индивидуально подстраиваться под каждого клиента.

«У нас своя репутация и авторитет. Мы гарантируем интерес покупателям. Я хочу сказать откровенно и прозрачно — любую заявку мы смело принимаем. Если нет заявки — вы можете рисовать на бумаге проект. Мы по вашему проекту работаем», — говорит Джау Сян Ен, автодилер из Китая.

А бизнесу китайцы готовы предложить комплексные решения и по дальнейшему обслуживанию машин.

«Китайских автомобилей становится все больше и есть необходимость их обслуживать. Вот с этой целью мы здесь», — уточняет Алексей Осин, предприниматель из Владивостока.

И как настоящие партнеры китайцы даже предлагают аналоги запчастей тех мировых производителей, которые отказались от российского рынка.

Ярмарка находится всего в нескольких километрах от российской границы — в перспективе она будет занимать площадь в 40 гектаров. Землю под строительство китайское правительство уже выделило. Здесь планируется создать главный автомобильный хаб, ориентированный на импорт в россию.

«Сегодня в Китае создан единый оператор поставки комплектующих и автозапчастей, который представляет все китайские заводы, предлагающие свою продукцию для российского рынка. Это сделано, чтобы упростить поставки комплектующих на российский рынок», — говорит Дин Сяошен, генеральный директор торгово-экономической компании «Сюнфэй».

Пока машины из Китая в Россию идут автовозами. Но уже в этом году должно закончится строительство нового погранперехода. Он обеспечит пропуск до полутора тысяч авто в сутки и до 14 тысяч пассажиров. Пересекать границу разрешат как на автобусах, так и на личном авто. То есть купить машину можно будет в Китае, растаможить и приехать на ней домой в Россию.