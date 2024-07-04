Исторический провал? Сунаку предрекли поражение на выборах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; 5-tv.ru

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Борьба за места в парламенте Великобритании обещает быть жесткой, а ее результаты — неожиданными.

Парламентские выборы стартуют сегодня в Великобритании. И по их итогам Риши Сунак может стать первым британским премьером, потерявшим кресло в парламенте — правящей партии предрекают исторический провал.

А вот рекордную победу, согласно социологическим опросам, могут одержать лейбористы. По прогнозам, они получат около 40% голосов, что обеспечит их абсолютным большинством мест в Палате общин.

При этом правящие консерваторы, наоборот, по итогам выборов могут потерять до 70% мандантов и сохранить лишь чуть более 100 кресел. Всего мест в парламенте 650, и тори обладали большинством последние 14 лет. Однако в последние годы их популярность начала стремительно падать.

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