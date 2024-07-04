«Курс на войну»: что вошло в новый пакет американской помощи Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez; 5-tv.ru

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И какие цели ставит перед собой Вашингтон, продолжая накачивать оружием киевский режим?

Новый пакет американской военной помощи Киеву приведет лишь к затягиванию конфликта и новым жертвам среди мирного населения. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после того, как Пентагон решил передать Украине оружие на 2 с лишним миллиарда долларов.

«Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией. Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В пакет помощи входят ракеты для систем ПВО, переносные противотанковые комплексы Javelin, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и минометов и многое другое.