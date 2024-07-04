К победе: артиллеристы не оставляют противнику шанса на северском направлении

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Надежную защиту бойцам обеспечивает разветвленная система укреплений.

На Северском направлении спецоперации развернулся целый подземный город. Разветвленная система хорошо подготовленных укреплений обеспечивает нашим бойцам выход сразу на несколько целей, при этом люди и орудия постоянно находятся под максимальной защитой. За работой артиллерии оттуда наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В темноте едва различимы фары машин. По глубокой колее транспорт выводит нас к точке эвакуации. Дальше пешком — на свет красного фонаря — в так называемую прихожую подземного города артиллеристов южной группировки войск.

Хочется отметить высоту укрытий, что значительно упрощает перемещение между орудиями по этой системе траншей. Можно двигаться намного быстрее и, самое важное, безопасно.

С одной стороны — наведена гаубица Д-30. С другой — в боевое положение приведена крупнокалиберная «МСТА».

Один такой подземный город в состоянии обеспечить выход сразу на несколько целей на северском направлении — как у линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника.

На поверхности видно только вспышку.

Здесь же еще глубже оборудована комната отдыха расчетов.

«Третий год войны, ребята не жалеют сил на все это дело. Понятно, что фронт движется вперед и будет очень жалко это все оставлять», — говорит один из бойцов.

Основа здесь — грамотная маскировка и защита орудий. Так как противник уже несколько раз предпринимал попытки атаковать подземный город.

«Дыра в сетке рабице, дрон прилетел, прожег дыру и кумулятивным зарядом…» — показывает военнослужащий.

Ближе к первой линии работают реактивщики, но туда уже транспортом не добраться.

Самое главное, что северское направление, хоть и гремит, и жужжит, но ночью идти намного безопаснее, поэтому можно свободно перемещаться от позиций к позициям и посмотреть, чем и как живет ночью северское направление.

Безопасность эта обусловлена тем, что ночные FPV-дроны — это достаточно дорогое удовольствие. Средняя цена такого изделия около трех тысяч долларов. Тратить на едва различимую пехоту такой боеприпас накладно. Противник высматривает технику. Но и тут сложность, ведь работают наши реактивщики очень оперативно.

Выстрел и тут же машина исчезает, а мы наблюдаем за тем, как увесистые снаряды выжигают лесополосу, в которой прячется противник. После серии удачных накатов со стороны российской пехоты — огневая работа на северском направлении увеличилась вдвое.