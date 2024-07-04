Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Фото: LUKAS COCH / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В феврале политический обозреватель опубликовал двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Журналист и политический обозреватель из США Такер Карлсон заявил, что готовится к съемкам интервью с президентом* Украины Владимиром Зеленским. По его словам, итогом встречи станет попытка рассказать американцам о фактах, которые смогут полностью изменить положение Штатов на мировой арене.

«Похоже, мы добились интервью с Зеленским. Мы пытались в течение двух лет и особенно интенсивно после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале», — написал он в соцсети X.

В апреле текущего года Карлсон сообщал, что украинский лидер не соглашается на встречу, все запросы журналиста просто игнорировались. Он надеется, что беседа с Владимиром Зеленским состоится в ближайшее время.

Интервью с российским лидером было опубликовано на странице американского обозревателя в соцсети X 9 февраля. На сайте Кремля также появилась запись с переводом на русский язык. Карлсон задал Путину около 60 вопросов, одной из главных тем стал украинский конфликт. Ролик набрал более 100 миллионов просмотров.

В апреле 2024-го журналист также поговорил с основателем ВКонтакте и Telegram Павлом Дуровым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тайные сигналы Дуров передал интервьюеру. Внимание зрителей привлекли не слова, а декорации, которые выбрал предприниматель для беседы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.