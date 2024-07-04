«Слезы идут без остановки»: Гаврилина сделала вторую пластическую операцию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО; Instagram* / julia.gavrilina; 5-tv.ru

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Подруге Вали Карнавал всего 22 года, а она уже два раза легла под нож хирурга.

Блогер, певица и подруга Вали Карнавал Юлия Гаврилина легла в больницу, чтобы сделать пластическую операцию на носу. Звезде всего 22 года, но она отправляется к хирургу уже второй раз.

После операции девушка вышла на связь в своем личном блоге. В кадре — перебинтованное лицо и заплаканные глаза.

«Операция прошла успешно. От наркоза я долго отходила. Ребят, я проспала всю ночь. Проснулась, попросила сходить со мной в магазин за продуктами, чтобы отметить по-человечески как-то это дело. Мне отказали, поэтому лежу. Слезы идут без остановки», — рассказала Гаврилина.

До этого блогер делала ринопластику в 18 лет. Тогда она исправляла форму носа. В детстве звезда упала с велосипеда и нос искривился. Со временем ей стало трудно дышать. Это подтолкнула блогера к операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гаврилина угодила в пугающую историю со сталкерингом.

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