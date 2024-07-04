Как борьба Кейт Миддлтон с раком сказалась на ее отношениях с принцем Уильямом

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Наследник британского престола оказался на грани депрессии, когда узнал о болезни жены.

Беда в семье Кейт Миддлтон и ее мужа принца Уильяма, как отмечают авторы материала US Weekly со ссылкой на инсайдеров, только сплотила супругов, и их отношения стали только лучше. Еще недавно Уильям висел на волоске от депрессии, новость о прогрессирующей онкологии Кейт подкосила его, но в итоге не сломила. Королевский наследник взял себя в руки и вместо тоски выбрал семью. Он наравне с женой каждую свободную минуту проводит с детьми, занимается домом и не забывает об официальных обязанностях.

«Уильям в последнее время очень практичен, берет на себя руководство семейными делами и рутиной. Кейт любит видеть его в этой роли, и это укрепляет их связь», — рассказал источник.

Ранее борющаяся с раком принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике. Она выглядела прекрасно на параде Trooping the Color (Праздник выноса знамени. — Прим. ред.), но мероприятие и связанный с ним стресс отняли много сил. Как сообщают королевские эксперты, Кейт была обеспокоена не только своим самочувствием, она переживала из-за своей худобы и не хотела выглядеть болезненной. Но рядом было крепкое плечо мужа, принц Уильям поддерживал ее и не покидал.

Лето Уильям и Кейт хотят провести в кругу самых близких, пожить заботой о детях и родственниках. Периодически супруги уединяются и уделяют время только друг другу, разговаривают и ищут способы справиться с обрушившейся на них бедой. Тем временем брат принца Гарри так и не наладил отношения с семьей. Болезнь Миддлтон и его отца, тоже онкология, поначалу, казалось, изменят ситуацию, но этого не произошло. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему опальный принц никак не может помириться с родней.