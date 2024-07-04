ФСБ рассекретила документ о многочисленных казнях евреев от Львова до Киева

Фото: ТАСС / ТАСС

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За два дня нацисты собрали во Львове и Бердичеве около 1600 человек, их выводили за город и расстреливали.

Показания обер-ефрейтора дивизии СС «Викинг» Ганса Изенмана об истреблении украинских евреев в населенных пунктах от Львова до Киева в 1941 году преданы гласности. Цифровая копия протокола допроса офицера опубликована на официальном сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Военный преступник рассказал, что его взвод (входил в «Викинг») прибыл во Львов в конце июня 1941-го, то есть сразу после занятия города немцами.

«Наше отделение в течение двух дней произвело четыре облавы по городу Львову, в результате которых было собрано до 800 человек еврейского населения, в том числе мужчины, женщины, старики и дети… В Бердичеве также были организованы облавы, были собраны до 800 человек, которые были выведены группами за город и расстреляны. Операция в Бердичеве… Длилась всего два дня», — заявил он.

По словам допрашиваемого, сам он расстрелял 120 человек во Львове и Бердичеве. Кроме того, Изенман помнил число убитых в других населенных пунктах. Так, в Тараще из 400 жертв на его личном счету оказалось около 60. Офицер подчеркивал, что в уничтожении мирного населения помогали и местные жители. Люди указывали нацистам, в каких квартирах и домах живут евреи.

Когда за ними приходили и арестовывали, приказывали забрать с собой самое ценное. На подходе к месту расстрела у жертв все отбирали и сбрасывали в общую кучу. К горе вещей были приставлены часовые. Позже, как предполагал Изенман, они отдавались в распоряжение командованию.

Помимо этих операций нацист участвовал в казни патриотов Югославии. В городе Метковичи в 1943 году были повешены от 25 до 30 человек. В Центре общественных связей (ЦОС) Управления ФСБ пояснили, что после ухода из Львова дивизии «Викинг» ее «работу» продолжили карательные группы из немецкого тыла — эсэсовская «айнзатцкоманда».

На судебном процессе в Киеве 17–28 января 1946 года Ганс Изенман и еще 12 бывших военнослужащих германской армии были осуждены и приговорены к смертной казни через повешение. 29 января того же года приговор был приведен в исполнение.

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