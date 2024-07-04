Из компетенций полиции убрали почти половину полномочий по части административных правонарушений
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Ограничения касаются взаимодействия с бизнес-структурами России.
Государственная дума России приняла закон об устранении повторяющихся полномочий полицейских контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса.
Теперь почти половина обязанностей исключена из компетенции полиции, а именно 76 из 169 составов административных правонарушений. Как правило, эти обязательства полиция выполняла совместно с другими органами контроля. Теперь же соответствующие полномочия по проверкам остались только у профильных ведомств.
Также изменения затронут административные правонарушения в области охраны окружающей среды и охраны собственности. Это касается авторских и смежных право в бизнесе. Например, в нелегальном производстве или обороте алкоголя. Дублирующих проверок также больше не будет в сельском хозяйстве, транспорте и других сферах.
При этом одновременно с контрольными органами полиция продолжит вести дела по 93 полномочиям, касающихся нарушения обязательных требований. Это решение связано с тем, что этим составам нужно круглосуточное реагирование и необходимость применения силы. К тому же, эти пункты могут быть связаны с угрозами жизнью и здоровью граждан.
Ранее 5-tv.ru писал, что полиции могут дать право принимать решение о выдворении иностранцев.