Из компетенций полиции убрали почти половину полномочий по части административных правонарушений

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Ограничения касаются взаимодействия с бизнес-структурами России.

Государственная дума России приняла закон об устранении повторяющихся полномочий полицейских контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса.

Теперь почти половина обязанностей исключена из компетенции полиции, а именно 76 из 169 составов административных правонарушений. Как правило, эти обязательства полиция выполняла совместно с другими органами контроля. Теперь же соответствующие полномочия по проверкам остались только у профильных ведомств.

Также изменения затронут административные правонарушения в области охраны окружающей среды и охраны собственности. Это касается авторских и смежных право в бизнесе. Например, в нелегальном производстве или обороте алкоголя. Дублирующих проверок также больше не будет в сельском хозяйстве, транспорте и других сферах.

При этом одновременно с контрольными органами полиция продолжит вести дела по 93 полномочиям, касающихся нарушения обязательных требований. Это решение связано с тем, что этим составам нужно круглосуточное реагирование и необходимость применения силы. К тому же, эти пункты могут быть связаны с угрозами жизнью и здоровью граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиции могут дать право принимать решение о выдворении иностранцев.