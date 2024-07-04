«Что стало с твоими формами?» — Лопес сильно похудела на фоне слухов о разводе
Дженнифер Лопес сильно похудела на фоне слухов о разводе
Фото: www.globallookpress.com / Carlos Tischler
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Фанаты актрисы стали бить тревогу.
Актриса Дженнифер Лопес сильно похудела, как считают ее поклонники, на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком. Под одним из ее последних постов в соцсетях , видеоролике, где звезда позирует в розовом топе и мини-шортах, они оставили серию тревожных комментариев.
«Она выглядит такой худой»;
«Я заметила, что она стала более стройной»;
«Красивая, но почему ты так похудела?»;
«Что стало с твоими формами? Ты выглядишь хорошо, но куда они пропали?»;
«Она выглядит очень худой», — написали встревоженные фанаты актрисы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бен Аффлек вывез свои вещи из дома, пока Дженнифер Лопес отдыхала в Италии. По информации зарубежных таблоидов, звездная пара не смогла сохранить отношения, и теперь развод — лишь дело времени.
Кстати, совсем недавно у поклонников появилась новая версия о причинах разрыва Аффлека и Лопес.