Есть потенциал: Набиуллина отчиталась на финансовом конгрессе ЦБ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Глава Банка России пообещала делать все для предсказуемо низкой инфляции.

Экономика России в 2023 году крепла, развиваясь невероятно быстрыми темпами. Но для сохранения позитивной тенденции требуется переосмыслить ситуацию в общем и выстроить работу на перспективу в условиях ограничений. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на открывшемся в Санкт-Петербурге финансовом конгрессе.

Чиновник отметила, что давление на страну при помощи санкций — это долгий марафон, поэтому нужно грамотно перераспределять ресурсы. По словам Набиуллиной, главными ограничениями для развития экономки сегодня становится не только нехватка рабсилы, но и сложность доступа к технологиям, ограничение долгосрочных инвестиций. Оценила глава Центробанка и возможность снижения ключевой ставки в РФ.

«Инфляция абсолютно вредная экономически и социально, и мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуема низкой... Я не хочу, чтобы у нас экономическое развитие и темп экономического роста были за счет того что население все больше платит за необходимые товары и услуги», — заявила председатель Центробанка РФ.

На последнем заседании в июне ЦБ сохранил ключевую ставку 16%. Этого удалось добиться уже в четвертый раз. К смягчению денежно-кредитной политики регулятор может приступить, когда появятся стабильные предпосылки к снижению уровня инфляции.