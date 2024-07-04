Будет еще красивее: в Петербурге запущена программа реставрации зданий

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В городе восстановят облик 250 домов.

В Петербурге объявлена масштабная программа реставрации исторических зданий. После ее окончания туристы смогут наконец в полной мере оценить архитектурный шарм города, часто скрытый за строительными лесами. Исторический центр должен стать ухоженнее. Корреспондент «Известий» Василий Михеев узнал, что для этого делается.

Пыльные разводы, наспех залепленные трещины, небрежно закрашенные граффити, где-то штукатурка совсем отвалилась, где-то ее успели затянуть сеткой. На набережной реки Фонтанки каждый третий особняк, если не в лесах, то в грязи. Перед туристами неудобно.

«Не нравится! Ремонтировать, реставрировать, нужно что-то делать!» — призывает Наталья, турист.

«Все-таки много гостей в город у вас приезжает и центр — лицо города. Я думаю, что нужно правительству заняться этим», — соглашается другая туристка Анжелика.

«Когда гуляешь, любуешься каждым зданием. Было бы неплохо привести это здание тоже в надлежащий вид… У нас в Мурманске…центр города в хорошем состоянии», — отмечает туристка Елена.

С историческими домами не все так просто, как видится из Мурманска. Все они — памятники либо городского, либо федерального значения, как Медный всадник и Александровская колонна на Дворцовой площади. Нельзя без согласования взять и заштукатурить даже самую мелкую трещину. Ну а грязь? Бывает. Тем более, недавно же мыли, весной.

«Все моют в преддверии открытия сезона. Сезон начинается в апреле и вы видели, фасады мыли. Все время туристы говорят, что такого впечатления, как в Петербурге, невозможно получить нигде — сетку они увидят сегодня, а впечатления, которые они увозят, от общего сохраненного центра города — они не забываемы», — говорит Нана Гвичия, временно исполняющая обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Гиды и экскурсоводы, с которыми мы пообщались, такой подход не разделяют.

«Я на курсах начинающим экскурсоводам преподаю, что нужно показывать дом Натальи Петровны Галициной, которая была прообразом пиковой дамы, старой графини. Мол, это дом старой графини, а напротив — дом Петра Ильича Чайковского. А показывать-то страшно. Потому, что мало того, что оно в запущенном состоянии, так в последнее время затянуто ужасными грязными тряпками», — рассказывает Виктор Варганов, экскурсовод, краевед.

По нормативам все здания в Петербурге моют раз в год водой с шампунем под давлением, но только до второго этажа. Коммунальщики говорят — могут вымыть хоть полностью, вместе с крышей — толку-то.

«Можно фасад помыть, можно! Не вопрос — цвет сильно не поменяется. Потому что ржавые подтеки и так далее, они в краске, в штукатурке и так далее. Потому что средний возраст продолжительность эксплуатации фасадов в Центральном районе…более 50 лет!» — отмечает Араик Балдрян, начальник сектора капитального ремонта Жилкомсервиса № 2 Центрального района Санкт-Петербурга.

Таких домов, статусных, с историей, но в совершенно неприглядном виде в историческом центре десятки, если не сотни.

Жемчужина Невского проспекта — Дворец Строгановых. Построен по проекту Растрелли, правда Франческо — это сын того, знаменитого. Внутри большой танцевальный зал, множество экспонатов из коллекции Русского музея и обстановка, которую придумал еще сам архитектор. Снаружи — облупившаяся краска, штукатурка отваливается, а все металлические элементы декора — в ржавчине.

Владельцы по закону обязаны следить и за чистотой старинных фасадов, и за состоянием домов в целом. Только с начала года в суды поступило 400 исков за нарушения. Многим проще платить штрафы, чем ввязываться в долгое оформление документов для устранения всех дефектов.

«Мы с нашими коллегами, жилищным комитетом, вырабатываем подходы… по новой процедуре — это уведомление и организация, которая имеет лицензию», — объясняет Алексей Михайлов, временно исполняющему обязанности председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Профильный комитет по охране памятников на заседании правительства Петербурга отчитался — бюджет в прошлом году выполнен на 99,9%. А это 22 миллиарда рублей. И еще 25,5 освоил фонд капремонта — в его ведении две третьих фасадов исторического центра.

Однако жители замечают, что чище в историческом центре от этого, кажется, не стало. Сеток поверх лепнины и небрежно замазанных трещин в историческом центре, кажется, не убавилось. Надежда — на дождливую и серую осень. Что-то смоет, а что-то сделает более незаметным на фоне петербургской погоды.