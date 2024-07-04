Есть пострадавшие: на оборонном предприятии в США произошел взрыв

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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Один человек пропал без вести.

Взрыв произошел на американском оборонном предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас. В результате происшествия пострадали два человека, один до сих пор считается пропавшим без вести. Об этом рассказал сотрудник завода Беркли Уэйли агентству Associated Press.

«В настоящее время мы работаем со службами экстренного реагирования и можем подтвердить, что инцидент привел по меньшей мере к двум раненым и одному пропавшему без вести», — заявил Уэйли журналистам.

Пока что неизвестно, какой именно тяжести травмы получили пострадавшие, но одного из потерпевших доставили в окружную больницу, а второго с места происшествия вывезли на вертолете.

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