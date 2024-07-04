Городской шик, кантри или casual: как одеваются жители разных регионов России

Жители России чаще всего выбирают в одежде стиль casual

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Аналитики провели опрос среди 1214 человек.

Россияне чаще всего выбирают стиль casual, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитиков «Дзена».

Специалисты провели опрос среди 1214 человек в возрасте от 15 до 55 лет на тему стиля в одежде, который они предпочитают. В результате casual выбирает треть всех участвующих в исследовании людей.

Наиболее распространен этот стиль в Свердловской области, где его предпочитают 61,3% опрошенных. В Москве и Санкт-Петербурге его популярность ниже — 36,2% и 14,7% соответственно.

Второе место по популярности среди россиян занял спортивный стиль. Его выбрали 18% опрошенных. Спортивные образы особенно популярны в Дагестане (62%) и Новосибирской области (55,9%).

Замыкает тройку лидеров «городской шик» — стильное сочетание классики и трендовых элементов. Такое направление особенно популярно в Татарстане (56,7%) и Ростовской области (18,9%).

В Башкортостане наиболее востребован стиль кантри с природной цветовой гаммой. Его предпочли 57,7% жителей региона. В Ленинградской области лидером оказался винтаж, отмеченный 53,8% опрошенных.

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