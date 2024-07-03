Поклонники требуют, чтобы Шишкова заговорила про Решетову и Алсу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бывшая Тимати продолжает сохранять молчание.

Подписчики требуют, чтобы модель Алена Шишкова прокомментировала ситуацию вокруг скандала между ее коллегой по цеху Анастасией Решетовой и певицей Алсу, которая разводится с мужем Яном Абрамовым.

Пока Шишкова отдыхает в Турции ей день ото дня поступают комментарии поклонников. Их возмущает, почему она так ничего и не сказала про Анастасию Решетову, которая, судя по слухам, отбила у нее Тимати, когда Алена уже была беременна дочкой Алисой — точно так же, как отбила Абрамова у Алсу.

Но и в этот раз Шишковой удалось уйти от ответа, за нее ситуацию комментировали другие ее поклонники.

«Она — Алена Шишкова и живет своей жизнью, а не жизнью других людей», — писали пользователи.

Сама Алена подтвердила верность суждения смайликами под комментарием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова оскорбилась и хочет подать заявление в полицию о клевете.