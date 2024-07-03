Поклонники требуют, чтобы Шишкова заговорила про Решетову и Алсу
Поклонники модели Шишковой требуют высказаться о скандале между Решетовой и Алсу
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Бывшая Тимати продолжает сохранять молчание.
Подписчики требуют, чтобы модель Алена Шишкова прокомментировала ситуацию вокруг скандала между ее коллегой по цеху Анастасией Решетовой и певицей Алсу, которая разводится с мужем Яном Абрамовым.
Пока Шишкова отдыхает в Турции ей день ото дня поступают комментарии поклонников. Их возмущает, почему она так ничего и не сказала про Анастасию Решетову, которая, судя по слухам, отбила у нее Тимати, когда Алена уже была беременна дочкой Алисой — точно так же, как отбила Абрамова у Алсу.
Но и в этот раз Шишковой удалось уйти от ответа, за нее ситуацию комментировали другие ее поклонники.
«Она — Алена Шишкова и живет своей жизнью, а не жизнью других людей», — писали пользователи.
Сама Алена подтвердила верность суждения смайликами под комментарием.
Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова оскорбилась и хочет подать заявление в полицию о клевете.