Мотоциклетные группы помогают брать «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Мотоциклетные отряды ВС РФ помогают брать опорные пункты ВСУ
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Мотоциклетные отряды ВС РФ прекрасно проявили себя при освобождении Старомайорского, а также во время взятии опорных пунктов ВСУ под Угледаром. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
Мотоциклы помогали в проведении боевых действий, а также в снабжении боеприпасами и продовольствием обороняемых опорных пунктов.
Традиционно командование используют и мотогруппы, и пехоту. Отряды действуют комбинированно.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.