«Исполнила мечту»: Гагарина стала первой девушкой, собравшей стадион в Лужниках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В шоу были затронуты темы четырех стихий — воздуха, огня, воды и земли, каждую из которых сопровождали спецэффекты.

Полина Гагарина стала первой певицей, собравшей целый стадион в Лужниках. Грандиозное музыкальное шоу увидели 62000 человек. Как прошел концерт певицы, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с артисткой.

Помимо поклонников, на важном событии присутствовали и ее друзья. Певица Зара рассказала, что, в сравнении с другими мировыми артистами, шоу подруги намного лучше. По мнению артистки, в исполнении заветной мечты Гагариной помогли вера и трудолюбие.

«Но она еще и та девушка, имея ту невероятную популярность и статус, она умеет мечтать. Ну в принципе все есть, но вот выше, еще выше задрать планку и ее достичь, и справиться с ней», — рассказала исполнительница хита «Недолюбила».

Основная тема шоу — время. Программа делится на четыре периода в жизни человека: детство, юность, взросление и расцвет. Все было продумано до мелочей настолько, что каждый период выделялся на фоне других благодаря фонтанам, языкам пламени, фейерверкам и цветам.

«Я бы сказала, что там участвуют все стихии. И это правда. И все действия, которые будут происходить на сцене — это пятый элемент, объединяющий», — поделилась Полина Гагарина на пресс-конференции перед концертом.

Особое внимание привлекли дети артистки, которые внесли свой вклад в прогремевшее на всю страну шоу. Дочка Мия выступила с танцем «Ча-ча-ча», а сын Андрей вышел на сцену с мамой в роли музыканта.

«Он правда талантлив», — добавила артистка, когда речь зашла о сыне.

Сама же певица честно призналась, что концерт не был для нее поводом для заработка, так как он является благотворительным. Гагарина изначально преследовала наивысшую цель — доказать себе, что сможет устроить феерическое шоу для своих поклонников. И смогла!