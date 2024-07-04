Исследование НМГ и «Платформы»: российское кино стали смотреть чаще

Фото: www.globallookpress.com

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Освещение каких проблем зрители хотят видеть в фильмах больше всего?

Центр социального проектирования «Платформа» при поддержке Национальной Медиа Группы (НМГ) представил ежегодный рейтинг фильмов с высоким социальным эффектом, куда входят картины, вышедшие в 2023 году.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова считает, что подобные исследования помогают лучше понять запросы зрителей.

«НМГ ежегодно проводит исследование социально преобразующего кино, чтобы лучше понимать запрос своей аудитории. Мы видим, что на него есть совершенно четкий запрос. При этом такие важные для аудитории темы, как семейные ценности, дружба, любовь и уважение к своей стране, мы стараемся доносить понятным и эмоциональным языком через талантливо снятые истории. Нам очень важно не только отвечать на сегодняшний запрос нашего зрителя, но и предугадывать темы, которые будут волновать его завтра, именно это позволит продолжить развитие социально-преобразующего контента на российском рынке», — говорит Баланова.

Так, в ходе исследования выяснилось, что отечественная киноиндустрия за последние несколько лет совершила огромный рывок вперед, завоевав уважение и внимание своего зрителя. Теперь все больше людей отдают предпочтение российским фильмам и сериалам.

Уже в 2024 году 94% граждан страны положительно оценивают качество отечественного киноконтента. Во многом на такие показатели повлияли его доступность благодаря онлайн-кинотеатрам, а также соответствие транслируемых ценностей восприятию мира зрителя. Кроме того, расширилось количество тематик: от легкой семейной комедии до исторического кино.

Анализ 33-х проектов прошлого года с высоким социальным эффектом помог выделить ряд трендов в тематиках. Среди них — подростковое кино, проблема домашнего насилия, поиск себя и героизм простого человека.

Эти направления легли в основу сюжетов рейтинговых фильмов — «Доктор», «Русский крест», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вызов» и «Трудные подростки-5».

Также были выделены три лидера по социальному воздействию на узкую аудиторию: «Край надломленной Луны», «Привет, мама» и «Сама виновата».

Исследование проводилось с февраля по апрель 2024 года. В опросе приняли участие 1400 респондентов старше 18 лет и 50 экспертов в области кинопроизводства.

Ранее 5-tv.ru писал, что сериал «Слово пацана» признан победителем в номинации «Лучший онлайн-сериал» на Премии АПКиТ.