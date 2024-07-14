«Пушкин — наше все»: звезды рассказали о вкладе поэта в русскую культуру
В центре Москвы состоялась реконструкция бала пушкинской эпохи
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина прошло 225 лет.
Роскошные платья и классические костюмы — все это реальность, в которой оказались звезды шоу-бизнеса в рамках вечера, посвященного творчеству А. С. Пушкина. Со дня рождения великого поэта прошло уже 225 лет, а память о нем живет по сей день. Что уникального в его творчестве, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с артистами на Пушкинском балу в Гостином дворе.
Ведущими мероприятия стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. По словам артиста, Пушкин незаменим. Оказалось, что супруги иногда перечитывают классическую литературу. Роман «Евгений Онегин» должен быть перечитан каждым в более осознанном возрасте, добавил звезда шоу «Comedy Club».
«Мы вам очень сильно советуем, перечитайте „Евгения Онегина“. Особенно перечитайте со всеми ремарками», — дал рекомендацию Воля.
Яна Рудковская солидарна с мнением коллег. По ее словам, никого лучше Пушкина нет, однако сравнению все же поддается: Дима Билан, например, чем не великий поэт своего времени?
«Дима действительно последний романтик. Потому что столько, сколько исполнил он романтических хитовых песен, пока никто не исполнил», — рассказала телеведущая.
ST и Ассоль тоже поделились мыслями о великом поэте. Они считают, что Пушкин — это то, что нас всех связывает. Помимо таланта и дара, рэп-исполнитель шутя отметил, что у поэта была хорошая рекламная кампания.
«Это то, к чему надо стремиться. Как к наследию, да, как к поэту, как к слову, которое ты оставишь после себя и сквозь поколения его будут читать и интерпретировать совершенно по-разному», — добавил ST.
Пушкин актуален по сей день, потому что почти любой человек сможет процитировать поэта, высказала свое мнение Юлия Барановская. Звезда программы «Мужское / Женское» считает, что Пушкина знают в каждой стране, потому что он внес значительный вклад в развитие не только русской литературы, но и мировой.
«Мне кажется, в нашей стране нет ни одного человека, который вот так вот сходу не процитирует несколько строчек», — поделилась телеведущая.
И правда, звезды с охотой цитировали великого поэта. На балу атмосфера царила по-настоящему пушкинская! Дамы в шикарных нарядах, а джентльмены в смокингах.