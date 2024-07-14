Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина прошло 225 лет.

Роскошные платья и классические костюмы — все это реальность, в которой оказались звезды шоу-бизнеса в рамках вечера, посвященного творчеству А. С. Пушкина. Со дня рождения великого поэта прошло уже 225 лет, а память о нем живет по сей день. Что уникального в его творчестве, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с артистами на Пушкинском балу в Гостином дворе.

Ведущими мероприятия стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. По словам артиста, Пушкин незаменим. Оказалось, что супруги иногда перечитывают классическую литературу. Роман «Евгений Онегин» должен быть перечитан каждым в более осознанном возрасте, добавил звезда шоу «Comedy Club».

«Мы вам очень сильно советуем, перечитайте „Евгения Онегина“. Особенно перечитайте со всеми ремарками», — дал рекомендацию Воля.

Яна Рудковская солидарна с мнением коллег. По ее словам, никого лучше Пушкина нет, однако сравнению все же поддается: Дима Билан, например, чем не великий поэт своего времени?

«Дима действительно последний романтик. Потому что столько, сколько исполнил он романтических хитовых песен, пока никто не исполнил», — рассказала телеведущая.

ST и Ассоль тоже поделились мыслями о великом поэте. Они считают, что Пушкин — это то, что нас всех связывает. Помимо таланта и дара, рэп-исполнитель шутя отметил, что у поэта была хорошая рекламная кампания.

«Это то, к чему надо стремиться. Как к наследию, да, как к поэту, как к слову, которое ты оставишь после себя и сквозь поколения его будут читать и интерпретировать совершенно по-разному», — добавил ST.

Пушкин актуален по сей день, потому что почти любой человек сможет процитировать поэта, высказала свое мнение Юлия Барановская. Звезда программы «Мужское / Женское» считает, что Пушкина знают в каждой стране, потому что он внес значительный вклад в развитие не только русской литературы, но и мировой.

«Мне кажется, в нашей стране нет ни одного человека, который вот так вот сходу не процитирует несколько строчек», — поделилась телеведущая.

И правда, звезды с охотой цитировали великого поэта. На балу атмосфера царила по-настоящему пушкинская! Дамы в шикарных нарядах, а джентльмены в смокингах.