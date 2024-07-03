Рябков исключил контакты с США после сближения их БПЛА с самолетами РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Американские беспилотники создают опасную ситуацию в воздушном пространстве.

Россия не намерена контактировать с США из-за создающих угрозу безопасности сближений американских беспилотников с российскими самолетами в небе над Сирией. Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал журналистам.

«Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было», — сказал он.

Политик отметил, что опасность намеренно создавала именно американская сторона.

В последнее время активность дронов США резко возросла. Министерство обороны РФ сообщало прежде о том, что участились случаи разведки Вашингтона над Черным морем. Представители ведомства связали это с особой вовлеченностью недружественной страны в конфликт между Россией и Украиной.

«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — заявили представители Минобороны РФ.

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