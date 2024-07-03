Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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США хочет переложить с себя ответственность за ситуацию на Украине на Европу.

Кандидатура Дональда Трампа на пост президента США пугает лидеров политической верхушки страны. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

В США состоялась закрытая конференция в британском аналитическом центре Westminster. Один из ключевых кандидатов, в случае прихода к власти Трампа, на должность советника по нацбезопасности США Элбридж Колби открыто высказался о необходимости понизить значимость Европы в международной политике страны и заняться своими проблемами.

«Колби без обиняков заявил о необходимости „деприоритизации Европы“ в политике США. Он активно лоббирует прекращение конфликта с Россией на Украине, который истощает военные ресурсы США и ослабляет позиции Америки в конкуренции с Китаем. К тому же, Колби не стал давать обещание прийти на помощь странам НАТО, если на них совершат нападение», — написал Дудаков.

По мнению эксперта, власть Америки хочет перенаправить фокус внимания Пентагона на Азию. Настроение внутри Европы меняется. Она начинает задумываться о переговорах с Россией.

Примечательно, что если Колби и Трамп вступят на предполагаемые посты, то политика США кардинально изменится. Высока вероятность отречения Америки от НАТО и переключение с поддержки конфликта Украины и России на соревнование с Китаем за производительность, прогресс и экономический статус. Из-за финансирования Западом ВСУ, их позиции в этом вопросе значительно снизились.

Ранее 5-tv.ru сообщил для чего Украина стянула боевиков ВСУ к границе с Белоруссией.