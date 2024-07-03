Не спешите отчаиваться: как избавиться от хронической боли в горле

Добрецов: избавиться от хронических болей в горле можно с помощью промывани

Фото: www.globallookpress.com / © Erik Reis - IKOstudio

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Укрепить здоровье возможно. Достаточно соблюдать простые правила.

Многие люди страдают от проблем различных с горлом. Постоянное першение кажется чем-то привычным и нормальным, однако это не так. Постоянные боли в этой области могут стать хроническими, что говорит о слабом горле. Как укрепить здоровье — рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии Константин Добрецов рассказал в беседе с изданием aif.ru.

Если у больного наблюдается хронический тонзиллит или пробки в миндалинах, то ему необходимо несколько раз в год проходить процедуру промывания лакун миндалин, в которых накапливаются бактерии и их продукты жизнедеятельности, вызывающие воспаление.

Также на проблемы с горлом может влиять рефлюкс — заброс содержимого желудочно-кишечного тракта в пищевод, который вызывает ожог глотки парами соляной кислоты. В таком случае нужно заняться лечением желудка и проследить за своим рационом.

На хроническую боль в горле может повлиять даже попадание в глотку слизи из носа, которое возникает, например, при аллергиях или хронических рините и синусите. Поэтому ошибочно полагать, что «хлюпанье носом», особенно распространенное в холодных регионах России, является нормой.

Ну и не стоит забывать о вредных привычках: курение, острая или соленая пища и повышенные голосовые нагрузки негативно сказываются на состоянии вашего горла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно употребление шашлыка в жару.