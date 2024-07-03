«Сейчас все иначе»: Набиуллина о развитии экономики РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Глава Центробанка рассказала, на что нужно делать упор в условиях санкционного давления.

О росте российской экономики говорила сегодня Эльвира Набиуллина. Выступая на финансовом конгрессе, глава Центробанка отметила высокие темпы развития, которых удалось достичь в прошлом году.

По ее словам, для сохранения позитивного тренда необходимо переосмыслить ситуацию и выстроить работу на долгую перспективу в условиях ограничений.

«Нам нужно рассчитать силы и понимать, как мы работаем с ограничениями. У нас было в нашей стране, в нашей экономике много шоков. Мы задействовали резервы, которые накапливали и вроде потом возвращались в исходное состояние, но сейчас все иначе. Мы перестраиваемся на новые рынки, новая логистика, затруднения в трансграничных платежах и, конечно, это создает новую ситуацию. Плюс к этому рынок труда, дефицит рабочей силы», — сказала Эльвира Набиуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доходы бюджета России превысили 29 триллионов рублей.