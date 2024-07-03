Ливни, грозы и смерчи: жаркая погода в Москве резко изменится к выходным

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Пока в столичном регионе сохраняются высокие показатели температуры воздуха. Но все может измениться уже к концу пятницы.

В Москве есть вероятность формирования смерчей в пятницу, 5 июля. Об этом предупредили в пресс-службе Гидрометцентра России. Там подчеркнули: в Москве и области объявлен «оранжевый» уровень опасности.

«Ветер, период предупреждения — с 12:00 5 июля до 00:00 6 июля. При грозе 5 июля ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду. В период с 12:00 до 21:00 имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении.

Также ожидается гроза в период с 12:00 до 00:00. В Гидрометцентре предупредили и о грозе с сильным ливнем (свыше 20 миллиметров осадков за час), местами «с очень сильным дождем и крупным градом».

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объясняла, что проливная погода придет в Москву из Санкт-Петербурга, где жертвам разгулявшейся накануне стихии стали три человека. Так, помимо сильного ливня, грозы, града и смерча в столице 5 июля ожидается высокая температура. Столбики термометра поднимутся днем до плюс 32-33 градусов.

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Правила поведения от МЧС: что можно и нельзя делать во время смерча?

Если вы в помещении, то в первую очередь нужно плотно закрыть двери, окна, балконную дверь и вентиляционные отверстия. Затем следует отключить электробытовые приборы и газ. Если есть в доме подвал, то лучше взять все необходимое и переждать непогоду там. В обратном же случае — стоит остаться в комнате или в ванной. Наиболее безопасно в дверном проеме, коридоре и кладовке.

Если вы находитесь на улице, то следует найти яму или углубление в земле и лечь в нее, чтобы переждать смерч. При этом закройте голову руками или одеждой. Еще укрыться можно в метро или подземном переходе, а также в любом крепком здании.

Где не стоит находится во время смерча: не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, машинам, баннерам, эстакадам, деревьям и столбам. Нельзя быть в момент бушующей стихии на возвышенности, а также рядом с легковоспламеняющимися объектами, включая заправки и станции электропередачи.

После того, как смерч прошел, все еще следует соблюдать некоторые меры безопасности. Так, запрещается трогать оборванные провода и пользоваться открытым огнем. На улице не следует ходить рядом с деревьями, вывесками и баннерами. Также нельзя входить в здания, получившие повреждения при смерче, даже если это ваш дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни. За минувшие сутки температурные рекорды обновились в 40 населенных пунктах России.