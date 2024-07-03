Белоусов возглавил Совет министров обороны стран СНГ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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РФ намерена развивать и углублять взаимодействие между Миноборонами стран организации по всем основным направлениям.

Андрей Белоусов возглавил Совет министров обороны СНГ. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Выступая на встрече перед коллегами в Минске, Белоусов отметил, что наша страна намерена развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям.

«На фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам», — сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В июне президент Российской Федерации заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного равноправного сотрудничества и развития.

Российский министр обороны добавил, что важную роль в создании системы безопасности играют созданные в Евразии многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин провел в Астане ряд двусторонних встреч.