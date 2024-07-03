Совфед одобрил законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Среднее повышение составит не меньше 1,3 тысячи рублей.

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Данная практика в России была прекращена в 2016-м. Перерасчет выплат произведут со следующего года.

Согласно документу, сумма индексации будет исчисляться исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначили, но не выплачивали, пока пенсионер продолжал работать. Все предыдущие индексации тоже будут учитываться. Среднее повышение составит не меньше 1,3 тысячи рублей — так оценивало правительство России.

Когда же пенсионер решит прекратить работать, страховая пенсия увеличится на суммы индексации и корректировок в период трудовой деятельности вплоть до 1 января 2025 года.

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам предложил в июне президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024. По его словам, речь в первую очередь идет об обеспечении социальной справедливости.

Прежде премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркивал, что работающих пенсионеров сегодня насчитывается более 7,8 миллиона. Важно создать условия для них, чтобы они могли продолжать трудиться и делиться знаниями с молодыми специалистами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме объяснили необходимость доплаты к страховой пенсии.