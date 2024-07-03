В положении или просто поправилась? Бородина засветила округлившийся животик

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В соцсети активно обсуждают внешний вид знаменитой телеведущей.

Телеведущая Ксения Бородина попала в центр внимания, выйдя на публику в облегающем платье, подчеркивающим округлившийся животик. Как пишет издание 7Дней.ru, в соцсети начали гадать: звезда ждет третьего ребенка или же ей просто стоит записаться на фитнес.

Сама же Бородина возмущена комментариями хейтеров о ее фигуре. По ее словам, пользователи Сети требуют от публичных личностей соответствия каким-то нереалистичным стандартам.

Звезда объяснила, что в ее животике нет ничего сверхъестественного и лично ее он не смущает. Звезда призналась, что проработала вопрос принятия своей внешности с психологом.

«И этот текст не про переживания мои. Это призыв к работе над собой и фильтрацией того, что ты пишешь. Благодаря терапии я в себя влюбилась. И это прекрасно! Смотреть в отражение и любить то, что ты видишь», — подытожила Бородина.

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