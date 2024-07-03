Политолог Рыжевский: стягивание ВСУ к границе с Белоруссией — это провокация

Фото, видео: Reuters / Inna Varenytsia; 5-tv.ru

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Что может предпринять киевский режим в этом направлении?

Стягивание подразделений ВСУ к границе с Белоруссией является провокацией в информационном поле. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил политолог, военный эксперт Павел Рыжевский.

По его словам, здесь речь идет о мнимой угрозе, и дальнейшего продвижения украинских боевиков не последует.

«Несколько причин. Во-первых, конечно же, провокативная — провокация, отвлечение внимания российских сил от главного направления, отвлечение Кремля», — отмечает эксперт.

Рыжевский считает, что киевский режим вряд ли предпримет какие-то серьезные действия в том направлении. Здесь скорее можно говорить о навязывании собственной повестки со стороны властей Украины и, разумеется, Запада.

Также на причину происходящего влияет намерение президента* Украины Владимиры Зеленского в какой-то мере повлиять на парламентские выборы во Франции и президентские — в США.

«Это может быть какой-то точкой влияния на эти выборы. То есть, исходя из электоральных выборных историй, эту украинско-белорусскую границу можно будет как-то разыгрывать. Скорее всего, это так и останется провокацией», — говорит политолог.

Рыжевский обращает внимание, что шум вокруг происходящего на границе удобен Зеленскому.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ полностью освободили район Новый в Часовом Яре.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.