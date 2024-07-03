ВСУ дронами атаковали подстанцию Запорожской АЭС в Энергодаре, есть пострадавшие

ЗАЭС: восемь сотрудников пострадали из-за атаки ВСУ на подстанцию в Энергодаре

Фото: © РИА Новости / Артем Кулекин

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Большая часть города осталась без света и воды.

Украинские боевики атаковали беспилотниками подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Сегодня была совершена атака ВСУ на подстанцию „Радуга“, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Всех оперативно доставили к врачам. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней тяжести, а остальных — легкой.

При обстреле были повреждены оба трансформатора. Из-за атаки нарушилась штатная схема энергоснабжения Энергодара и работа объектов станции. При этом в ЗАЭС заверили, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

Как уточнил глава Энергодара Эдуард Сеновоз в Telegram-канале, из-за атаки большая часть города осталась без света и воды. Он призвал ограничить использование бытовых электроприборов.

Сеновоз также напомнил, что украинские боевики уже на протяжении двух недель обстреливают объекты жизнеобеспечения Энергодара. Так, 19 июня после атаки была полностью разрушена подстанция «Луч», а несколькими днями позднее оказалась частично повреждена «Радуга».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ.

Украина держит ЗАЭС на мушке с 2023 года. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправило в Энергодар своих наблюдателей, но их присутствие не повлияло на действия боевиков. Киев также спровоцировал катастрофу в районе Каховской ГЭС, после взрыва в регионе произошло сильнейшее наводнение.