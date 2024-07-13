Не формат или многогранный: как стать своим в музыкальной индустрии?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Все хотят выделиться на фоне остальных, чтобы набрать популярность, но как ее достичь, чтобы не превратиться в изгоя.

Не формат — он кто? Вопрос, повисший в воздухе на презентации нового альбома IVAN. Такое интригующее и многоговорящее название альбома заставило звезд разоткровенничаться. Как понять, что ты — не формат и что с этим делать, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с яркими представителями шоу-бизнеса.

Кто бы мог подумать, но VJ Archi еще с детства знал, что он — особенный. Оказалось, что четырнадцатилетний Артур снялся в клипе группы «Белый орел». Он играл мальчика, которого не пустили в ресторан из-за того, что был слишком яркий. По словам телеведущего, именно тогда он понял, что он — самый настоящий не формат.

«И я сыграл стилягу, который танцевал возле ресторана. Которого не пустили в ресторан, потому что я был слишком стильный. Вот тогда я понял, что я уже не формат», — рассказал артист.

А вот у Екатерины Москалевой дела обстоят немного иначе: она лишь недавно осознала весь масштаб своей личности. По словам солистки группы «Фабрика», только с вступлением в женский музыкальный коллектив ее начали посещать мысли о своей значимости.

Молодая певица Диана Анкудинова тоже рассказала историю из своей жизни. С переездом в Тольятти, юную артистку предупредили, что самарские конкурсы не принесут никаких результатов. Целеустремленная и талантливая девочка вместе со своей мамой решилась на участие и победила.

«Тогда тоже был второй звоночек, что, похоже, я какая-то не такая. И сейчас, вот последний момент, один из ключевых, когда я стала сама писать песни и идти на студию и пытаться делать аранжировки на них. И поняла, что мне очень больно, когда из моих песен пытаются сделать галимую попсу», — добавила Анкудинова.

К слову, солисты группы «Город 312» и Вячеслав Макаров в один голос сказали, что сталкивались с отказами от радиостанций. Оказалось, что не форматом чаще всего называют именно там.

«Я это постоянно слышу в свой адрес с точки зрения того, что даже когда просто отправляешь песни на радиостанции, часто говорят: «Это не формат нашей станции», — поделился ведущий шоу «Маска».

Не менее интересные мысли озвучила солистка группы «Город 312» Диана Макарова. По ее мнению, не формат чаще всего задает тренды. То, что когда-то казалось неправильным и неинтересным, сейчас разрывает все существующие шаблоны.

«Наши композиторы, они пишут настолько неформатные песни, которые сейчас отражают полностью всю нашу действительность. И настолько цепляют душу, но они неформатные», — рассказала певица.

Сам же IVAN не считает себя не форматом. По его мнению, многогранность больше его характеризует. Значит, стоит ждать следующего сингла под названием «Многогранный»?

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