Взлетят до небес? Что будет с ценами на арбузы и дыни

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Обилие урожая зависит не только от погодных условий.

В России ожидается подорожание арбузов и дынь. Это связано с тем, что цены растут не только на сами плоды, но и на химическую промышленность, удобрения. То есть на вещества, с помощью которых выращивают любимое летнее лакомство. Об этом рассказал 5-tv.ru доцент кафедры экономической политики и измерений ГУУ Максим Чирков.

«Рост цен, который будет по арбузам и дыням, объясняется ростом расходов и ростом цен на продукты питания во всем мире», — подчеркнул эксперт.

Эксперт также указал на имеющиеся среди аграриев опасения по поводу урожая в некоторых регионах, где обычно выращивают арбузы и дыни. И связано все с погодными аномалиями.



© РИА Новости / Мурад Оруджев; Личный архив Андрея Бархоты; 5-tv.ru

Экономист Андрей Бархота в комментарии 5-tv.ru добавил, что обилие урожая зависит от удобрений, на которые уходит достаточно большое количество средств.

«Урожайность и выход бахчевых культур во многом зависит не только от солнечных циклов или, предположим, циклов дождей, а в большей степени зависит от удобрений. <…> Во всем мире дефицит удобрений», — отметил эксперт.

Кроме того, важно проводить коммуникацию среди населения, что не в сезон, а именно до конца июля есть риск отравления от арбузов, подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России снизились цены на свинину.