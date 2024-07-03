ЧС федерального масштаба: как в Забайкалье борются с природными пожарами

На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье брошены силы из других регионов

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Огонь подступает из леса к населенным пунктам.

В Забайкалье бушует масштабный лесной пожар. Там в кольце огня оказались несколько населенных пунктов. Сейчас все, кто не занят в тушении, пытаются спасти свои дома и лес, убирают сухостой и прокладывают минерализованные полосы.

Подробности борьбы с огнем рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Поселок Новые Чары в огненном кольце. Небо озаряют языки пламени, воздух раскален. В поселке уже нечем дышать — все окрестности заволокло едким дымом, улицы засыпает пеплом.

Объявлена эвакуация. Дороги отрезаны огнем, поэтому семьи с маленькими детьми и стариков вывезли поездом. В районе разворачивают пункты временного размещения, но людей в них пока немного.

Молодые люди собираются в добровольческие отряды и идут на борьбу со стихией.

«Тушим всем, чем можем: бутылками, ведрами. Вот здесь горит у нас мост. Мы чисто физически все потушить не можем. Народу много, весь поселок тушит, но никто справиться не может», — рассказывает местный житель Дмитрий Паздников.

Ситуацию осложняет сильный ветер, который гонит пламя вперед и разносит искры по всей округе. Нередко низовые пожары переходят в верховые и тогда огонь распространяется со скоростью ветра.

Сейчас задействованы отряды МЧС, пожарные «Авиалесоохраны», лесники и добровольцы. Дополнительно в край прибыли почти 400 парашютистов-десантников из других регионов. Всего группировка насчитывает почти полторы тысячи человек, больше 100 единиц техники и авиация.

Пока одни сражаются с огнем, несколько отрядов готовят новые рубежи обороны: пилят сухие деревья, роют и взрывают минерализованные полосы.

Огнем в Забайкалье сейчас охвачено больше 200 тысяч гектаров леса — это 90 очагов, по данным Минприроды региона. Огонь бушует также в соседних Бурятии и Якутии.

«Основная сложность в том, что мох сухой. Трава сухая сейчас. И горная местность. Пожар поэтому быстро распространяется», — говорит инструктор ДПГ ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Пушкарев.

В Забайкальском крае и Бурятии из-за пожаров объявлен режим ЧС федерального масштаба. Это позволяет привлекать дополнительные силы и упростит компенсацию затрат.