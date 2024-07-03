Реки вышли из берегов: в Хабаровском крае вода подошла к населенным пунктам

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В Хабаровском крае из-за разлива рек вода подошла к населенным пунктам

Фото, видео: Telegram / МЧС Хабаровского края / mchskhv; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

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Уже затоплены около 50 участков. Людей эвакуируют.

Жителям Хабаровского края угрожает вода: сразу семь населенных пунктов попали в зону подтопления из-за разлива крупных рек. Способствуют паводку и обильные осадки.

Вода уже пришла в жилые дома, проникла на дачные участки и затопила дороги. Одно село вовсе оказалось отрезанным от большой земли.

Спасателям пришлось эвакуировать людей и ценное имущество на лодках. Пострадавших отвезли в пункт временного размещения. Там создали запасы провизии и вещей первой необходимости, поскольку в ближайшие дни в регионе ожидают ухудшения паводковой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волгоград переживает нашествие мошкары. На город обрушились огромные полчища насекомых. Местные жители спасаются от назойливых мух всеми доступными способами, но даже проверенные методы порой бессильны против атакующей людей мошкары.

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