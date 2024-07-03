«Сделать перерыв»: певица Pink отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / MAGO/Daniel Lakomski

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Что происходит в жизни артистки?

Американская певица Pink внезапно для поклонников отменила концерт в Швейцарии. Об этом сообщила британская газета The Mirror.

Как отметили журналисты издания, отмена выступления связана с проблемами со здоровьем. Фанаты полагают — к такому решению знаменитость пришла после выполненных на сцене трюков.

«Она так усердно работала на гастролях, и на выступления всегда выполняла множество трюков. Это, естественно, сказывается на ней, и ей посоветовали сделать перерыв. Рекомендация отменить концерт была для нее трудной, потому что она ненавидит подводить своих поклонников», — отметил источник.

К слову, в последний раз артистка серьезно болела в 2020 году. Тогда она подхватила коронавирус. По словам артистки, узнав о положительном результате, она не стала паниковать, а полностью доверилась рекомендациям врача. Вскоре певица пошла на поправку. Тяжелых последствий, к счастью, удалось избежать.

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