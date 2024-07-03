Женщина погибла в результате пожара в Иркутске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков

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Один мужчина пострадал.

В иркутском садоводстве произошел пожар, в результате происшествия погибла женщина и пострадал один мужчина. Об этом сообщило МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«Возле дома был обнаружен травмированный мужчина. Он был госпитализирован. При разборе и проливке строительных конструкций в комнате была обнаружена погибшая — женщина 1948 года рождения», — написали в сообщении.

Во время пожара горели садовый дом и хозпостройки в СНТ «Иркутянин». Поселение находится на острове Казачьи луга на реке Иркут. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже перекинулся на баню.

Площадь пожара составила 99 квадратных метров. Большинство горевших зданий были полностью уничтожены огнем.

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