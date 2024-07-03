«На грани трагедии и комедии»: в Большом театре готовится к премьере пьеса Шекспира «Буря»

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Талантливая команда и завораживающее мастерство артистов балета — это сочетание, которое не может не сотворить магию.

Москва в ожидании громкой театральной премьеры. На сцене Большого театра прошла генеральная репетиция балета «Буря». Это постановка по одноименной пьесе Шекспира, одной из последних в его творчестве.

Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова оценила новое прочтение произведения, которому уже больше 400 лет.

Хор Большого театра исполняет строки шекспировской «Бури» — той, что называют завещанием великого мастера. Она стала одной из последних его работ.

Это философская сказка, в которой главный герой — противоречивый колдун Просперо. Он живет с дочерью Мирандой и слугами на отдаленном острове, в мире, который населяют духи.

Даже в антракте артисты Большого театра продолжают репетировать. Не нужно слов, чтобы понять сюжетные перипетии шекспировской «Бури». Всю гамму эмоций они выражают движениями, остается только смотреть и чувствовать.

Артисты Большого театра говорят со сцены об извечных темах: любви и предательстве, прощении и мести. За всем этим стоят сотни часов тренировок.

«Мы привыкли добиваться легкости танца, чтобы зрителю не было видно наших усилий. Мы именно над этим работаем. А Вячеслав, наоборот, все время от меня, например, требует «мяса»: «Настя, тяжелее!» — отмечает прима-балерина и исполнительница роли Миранды Анастасия Сташкевич.

Эту пьесу ставили на сценах во всем мире. И имперской России тоже: 200 лет назад «Бурю» смотрели в Александринском театре в Петербурге. И вот теперь совершенно новое прочтение от хореографа-постановщика Вячеслава Самодурова. Это уже его третья работа в Большом театре.

«Для меня это был вызов, потому что „Буря“ — сложная пьеса. Она балансирует на грани трагедии и комедии. Но именно эта неопределенность мне и очень нравится», — говорит Вячеслав Самодуров.

Надежда, которая знает о безнадежности и вопреки всему пытается ее преодолеть. Все эти смыслы артисты балета выражают языком тела. А еще — костюмами. Над ними работал известный российский дизайнер и заслуженный художник России Игорь Чапурин. Для создания использовали и современные технологии.

«Мы делаем принты. Графическое изображение с разными цветами, печатаем современнейшим приемом, нанося потом на тело», — рассказывает Чапурин.

И, конечно, музыка — проникающая насквозь, порой оглушительная! В оркестре — саксофон, аккордеон, много ударных.

«Шекспир мне ничего не шептал. Я сидел изо дня в день и придумывал эту партитуру — полтора часа музыки», — признается композитор Юрий Красавин.

Костюмы, музыка, спецэффекты, а главное — люди. Талантливая команда и завораживающее мастерство артистов балета — это сочетание, которое не может не сотворить магию. Магию со счастливым концом.