Белоруссия отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Савин; 5-tv.ru

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В те страшные годы от рук карателей погибли 400 тысяч человек.

Сегодня важная дата в истории Великой Отечественной войны — 80 лет назад советская армия выбила немецких захватчиков из Минска. Больше трех лет нацисты терроризировали оккупированный город. От рук карателей погибли 400 тысяч человек. Были разрушены почти все дома, уничтожены научные предприятия и памятники культуры.

Освобождение Минска стало частью наступательной операции «Багратион». На рассвете 3 июля на улицах города начались ожесточенные бои. Советские войска взяли инициативу уже через несколько часов, а враг спешно бежал.

Зачистка Минска продолжалась еще несколько дней, но именно 3 июля стало важнейшим государственным праздником — Днем независимости Белоруссии.

К этой памятной дате в Минобороны рассекретили архивные документы о подготовке и проведении операции «Багратион». На специальном портале опубликованы директивы и приказы, карты и схемы боевых действий, а также уникальные фото-материалы.