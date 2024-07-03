Кусаются и лезут в уши: Волгоград переживает нашествие мошкары

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Вероятной причиной активности насекомых стала погода.

Жители Волгограда помимо жары столкнулись с другой проблемой. На город обрушились полчища насекомых. Люди спасаются от назойливых мух всеми доступными способами, но даже они порой бессильны против мощного нашествия. Когда оно закончится — выяснял корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Выход на обычную прогулку для Светланы — словно бой с тенью. Полчища мошек, мелких настолько, что телекамера не способна их запечатлеть, загнали молодую маму в четыре стены. Без спреев и опахала из веток на улице делать нечего. Маршрут приходится корректировать. Даже интервью девушка дает на ветру, чтобы насекомых сдувало, иначе — десятки укусов.

«Мошки много очень. Кусает детей, приходится репеллентами пользоваться без конца или в каких-то ветреных местах находиться. У старшего ребенка не реагирует кожа, небольшой волдырек, а у младшей дочки очень сильно набухает все, она начинает расчесывать, раны долго проходят», — жалуется местная жительница Светлана.

Гнусный период для Волгограда — дело обычное. Бассейн могучей реки по соседству — рай для мошки. Первая волна захлестнула город в конце мая, на середину июня пришелся пик второго нашествия.

«И в уши лезет и старается где-то в глазу укусить и губы. Ванилин, разводишь его жиденько помажешь, я так и собаку спасаю и сами», — говорит местная жительница

Гвоздика помогает, советуют местные. Город буквально пахнет ванилином и гвоздикой. Средства народные, но самые эффективные, твердят жители, только вот хватает ненадолго.

«В этом году больше чем в прошлом, был когда чемпионат у нас, вот тогда было много», — вспоминает местный житель Иван.

Многие горожане сравнивают вторжение этих жужжащих и невидимых туч — с периодом чемпионата мира по футболу в 2018, когда все ждали забитых мячей, а забивать пришлось мошку. Ну тогда часть кровососов на себя хотя бы туристы оттянули.

Тогда мошка стала чуть ли не визитной карточкой матчей проводимых здесь. Морили и с берега, и с воздуха, но гнус все равно одержал победу, можно сказать, в сухую. И вот снова налет тех же масштабов.

«Видите, как я одет — в джинсах и в рубашке стою, кусают невозможно. Она даже, знаете, домой когда залетает, ты ее бьешь, а она не умирает, какая-то бешеная стала», — отмечает местный житель Иван Гриценко.

Но и покрыв все тело, от укусов не спрятаться. В довесок советуют брать с собой специальный рюкзак, со специальным содержимым.

«Не одно даже средство от насекомых, а несколько, вот у меня три флакона, для себя, для детей…» — перечисляет Оксана Агеева, жительница города.

Эти флаконы в сезон нашествия, пожалуй, самый востребованный товар у фармацевтов.

«В основном, спрейчики покупают, масла берут, гвоздику, ваниль очень хорошо», — уточняет Дарья Некрасова, фармацевт.

Эксперты тоже советуют не пренебрегать мерами защиты, особенно детей. К тому же, у многих людей укусы могут спровоцировать аллергию, не говоря уже о серьезных заболеваниях.

«Мошки способны переносить возбудителей некоторых других заболевания, например, даже таких, как сибирская язва», — предостерегает Мария Игнатенко, биолог.

Впрочем, биологи уже отмечают спад активности мошки. Говорят, самое страшное позади и налет мошкары закончился. Ровно на год город вновь перестанет пахнуть ванилином и гвоздикой.