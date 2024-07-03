Прорыв: российские войска подступают к Часову Яру

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Оборона противника не справляется с натиском

На артемовском направлении российские подразделения все ближе подходят к населенному пункту Часов Яр. Работу штурмовых групп поддерживает артиллерия. Зачастую противника атакуют ночью. Так проще подобраться к вражеским блиндажам. Корреспондент «Известий» Денис Кулага наблюдает за работой военных. Все подробности — в его репортаже.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.