Прорыв: российские войска подступают к Часову Яру
Российские войска теснят оборону ВСУ у Часова Яра
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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Оборона противника не справляется с натиском
На артемовском направлении российские подразделения все ближе подходят к населенному пункту Часов Яр. Работу штурмовых групп поддерживает артиллерия. Зачастую противника атакуют ночью. Так проще подобраться к вражеским блиндажам. Корреспондент «Известий» Денис Кулага наблюдает за работой военных. Все подробности — в его репортаже.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.