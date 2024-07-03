Ни капли в рот: при каких заболеваниях нельзя пить алкоголь

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Poller/Avanti via www.imago

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Спиртное может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Людям, страдающим онкологическими заболеваниями, нельзя принимать алкоголь. Если злоупотреблять спиртным при наличии этого заболевания, то опухоль может начать прогрессировать. Риск рецидива же увеличится. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заведующую отделом химического канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Марианну Якубовскую.

По ее словам, около 400 тысяч человек умирает ежегодно от онкологии, возникшей в результате злоупотребления спиртным. Большая часть из них мужчины.

Спиртное может превращать обычные клетки в опухолевые. Из-за злоупотребления алкоголем велик шанс развития рака гортани, пищевода, печени и молочной железы.

Онколог Михаил Ласков отметил, в свою очередь, что пока влияние алкоголя на развитие опасного заболевания не до конца изучено, но данные говорят о том, что спиртное действительно увеличивает риск появления опухоли.

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