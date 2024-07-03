Экстрадируют ли россиянина Чуркина, задержанного в Аргентине, на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Буэнос-Айрес имеет право отказать Киеву в выдаче.

Украина не предоставила Аргентине нужных документов для экстрадиции россиянина Игоря Чуркина. Поэтому Буэнос-Айрес имеет право отказать Киеву в выдаче. Об этом рассказал его адвокат Кристиан Рубилар в беседе с журналистом агентства РИА Новости.

«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», — сообщил юрист порталу.

Кристиан Рубилар заявил, что технически это экстрадиция, «реституция беглого военнопленного». Поэтому аргентинские судья и прокурор попросили Украину уточнить, а в чем же именно обвиняется разыскиваемый страной россиянин. И вообще компетентны ли юридические инстанции Незалежной, чтобы судить Чуркина.

Мужчину задержали по просьбе Украины. В Аргентину он приехал вместе с семьей в туристических целях.

В Незалежной Чуркин обвиняется по статье 383 УК («Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд Аргентины занялся вопросом о депортации Чуркина на Украину.