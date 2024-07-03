Не место для этикета: почему мужчина должен заходить в лифт первым

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

И как вести себя в кабине во время движения?

По правилам мужчина должен заходить в лифт первым, не пропуская вперед женщин. Об этом изданию NEWS.ru рассказал эксперт по выживанию и спасатель МЧС Эдуард Халилов.

Специалист подчеркнул, что в лифте нет места этикету, ведь речь идет о безопасности. Женщины и дети должны заходить в лифт после мужчины, а в самой кабине все должны стоять лицом к двери.

«Когда лифт уже приехал, ребенка нужно выпускать первого и контролировать его. Если детей в лифте нет, первой должна выйти женщина», — уточнил спасатель.

Кроме того, во время поездки детей лучше всего держать за руку ребенка, чтобы избежать ЧП. Например, выбегая из кабины, ребенок может побежать и застрять ногой в щели между дверьми и выходом из лифта. Также важно следить, чтобы дети не нажимали кнопки во время движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спастись из застрявшего лифта.