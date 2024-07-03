«Пропали друг в друге»: Айза намекнула на новый роман с неким французом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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При этом блогер отметила — надеется, что «бабочки в животе» быстро пройдут.

Бывшая супруга рэпера Гуфа и блогер Айза-Лилуна Ай намекнула на новые отношения. Она призналась, что недавно провела целый день в переписке с неким мужчиной. Новый поклонник оказался не только прекрасным собеседником, но и обладателем чрезвычайно привлекательной внешности.

«Я пропала отовсюду, потому что весь день переписываюсь с невероятной красоты и глубины мужчиной, он француз, и мы просто пропали друг в друге», — написала в своем Telegram-канале Айза.

При этом вместе с тем она добавила, что пока не понимает, что с ней произошло. Но надеется, что эйфория быстро пройдет, так как налаживать личную жизнь она в ближайшее время не собирается.

«Непонятно, что это такое происходит. Надеюсь, что быстро отпустит. У меня нет времени влюбляться, хотя так хочется», — сказала Айза.

К слову, Айза дважды была в браке. От первого мужа — рэпера Гуфа — у нее родился сын Сэм, а от второго — Дмитрия Анохина — сын Элвис. Сейчас обоих сыновей блогер воспитывает одна. После развода у Айзы были романы, но с кем, она не рассказывала.

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