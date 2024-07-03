В муфтияте Дагестана не нашли достаточных оснований для запрета ношения никабов

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Допустить запрет на ношение традиционной одежды возможно лишь в некоторых случаях.

Отдел фетв при муфтияте Дагестана после тщательного анализа не нашел достаточных оснований для запрета ношения никабов. Об том сообщили в Telegram-канале муфтията республики.

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — отметили в сообщении.

Однако ношение традиционной одежды все-таки могут ограничить. Такое решение может быть связано с безопасностью. В исламе этому вопросу отводится первостепенное значение, добавили в пресс-службе.

«Данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практики в исламе достаточно», — резюмировали в муфтияте Дагестана.

К слову, вопрос о запрете ношения никаба в конце мая поднял глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев. Тогда он заявил, что одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски террористических атак. С его мнением не согласился муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, запрет на ношение никабов в России может способствовать росту конфликтов на религиозной почве.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин также выступил за запрет. Он отметил, что с этим вопросом надо обращаться в Госдуму, так как именно там принимают соответствующие законы. Комментируя предложения Бастрыкина, депутат Госдумы Султан Хамзаев, член комитета ГД по безопасности заявил — если и вводить запрет, то постепенно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Швейцарии жители выступили против ношения паранджи и никаба.